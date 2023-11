Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița de 72 de ani din Cluj a devenit vedeta pe TikTok, dupa ce a povestit cum s-a ambiționat sa-și ia permisul de conducere la 68 de ani. Femeia, scrie TurdaNews.ro, a fost prinsa cu motocicleta in trafic acum cațiva ani și, pentru ca nu avea drept de conducere, polițiștii i-au facut dosar penal.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu CSA Steaua din Cupa Romaniei, ca formatia sa nu a facut un joc reusit, fiind pusa in dificultate de divizionara secunda, scrie Agerpres."Am luat un punct, dar cu siguranta puteam…

- Vineri și sambata s-au disputat partidele etapei cu numarul IX, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Etapa a debutat vineri, la Gherla, unde Olimpia a reușit o mica surpriza, reușind sa invinga Viitorul Mihai Georgescu, scor 1-0. A fost primul meci in care oaspeții nu au reușit sa marcheze.…

- UE pregateste un nou tip de permis auto: categoria B+. O noua categorie de permis ar purea fi introdusa in Uniunea Europeana, pentru soferii care vor sa conduca SUV-uri. Este vorba despre o propunere a europarlamentarului francez Karima Delli. Acesta sustine ca masinile ce cantaresc mai mult de 1,8…

- Scafandrii au scos duminica la suprafata trupul neinsuflețit al unui barbat care s-a inecat sambata in lacul Tarnita din judetul Cluj. Victima a fost gasita și recuperata de o adancime de 23 de metri, cu ajutorul unor echipamente extrem de performante.

- Moartea lui Matei a lasat multa durere și suferința in familia lui, iar bunica baiețelului este devastata de durere. Copilul a fost calcat cu mașina de o șoferița drogata, pe o strada din Braila. La tragedie au luat parte vecinii baiețelului, care au incercat sa o opreasca pe femeie.

- Australia introduce un nou permis de conducere pentru cei care detin masini foarte puternice. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 1 decembrie 2024 in statul Australia de Sud, scrie gandul.ro. Acum, 270 de soferi vor avea nevoie de categoria U notata in permisul de conducere pentru a putea…