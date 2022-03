Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane” va invitam VINERI, 25 MARTIE 2022, ORA 18, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj la concertul susținut de Nadia Trohin si Mircea Tiberian: „Indragostiții n-au nevoie de cuvinte”. Intrarea libera, in limita locurilor disponibile.…

- Primii copii din Ucraina au ajuns la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iasi. Acestia au avut nevoie de consultatii si recomandari pe fondul frigului indurat pana la intrarea in Romania si al oboselii acumulate, pentru ca vorbim de ore bune petrecute pe drum. “Pana in prezent la UPU au ajuns 2 pacienti…

- 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech vor ajunge marți in Romania. Serurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Pana astazi, au fost facute 3.355 de programari in platforma, anunța Comitetul pentru coordonarea campaniei naționale…

- Cel mai tanar judet din Romania este Iasi, unde varsta medie a locuitorilor este de 39 de ani, iar cel mai batran este Teleorman, cu o varsta medie de 47 de ani. Varsta medie din Romania este de 42,3 ani, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

- In cursul dimineții de astazi, 9 ianuarie 2022, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 59.011. In intervalul 08.01.2022 (10:00) – 09.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 14 decese (9 barbați și 5 femei), ale unor pacienți…

- Dintre cele cinci cazuri de infectare cu tulpina Omicron care au fost confirmate astazi, 31 decembrie, doua au fost identificate in județul Dambovița și cate unul in județele Galați, Mureș si Dolj, anunța Ministerul Sanatații.Este vorba despre patru barbați și o femeie care au varste cuprinse intre…