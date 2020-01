Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentanti ai Asociatiei Comunelor din Romania, principalele teme de discutie fiind definitivarea proiectului de rectificare bugetara si alocarea resurselor financiare suplimentare necesare comunitatilor locale. "In perspectiva…

- Premierul Ludovic Orban a avut luni o intalnire cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni pentru a discuta pe marginea rectificarii bugetare„Am discutat chestiuni de substanța, dar aveți rabdare, nu va grabiți. Am vazut ca au aparut tot felul de informații pe surse...Obiectivul meu este…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul trebuie sa aloce, la rectificarea bugetara, in contul Ministerului Dezvoltarii, cinci miliarde de lei pentru facturile neachitate prin Programul Național de Dezvoltare Locala."Pe PNDL, de luni de zile, nu s-a mai facut nicio plata, s-au…

- Premierul Ludovic Orban continua demiterile fostilor reprezentanti din Executivul PSD. Decizia prin care purtatorul de cuvant al Guvernului Dancila, Nelu Barbu, care trebuia sa plece consul la Shanghai, a fost anulata. Seful Cancelariei premierului Orban, Ionel Danca, a anuntat, de asemenea, decizia…

- Codrin Ștefanescu s-a intors in echipa centrala PSD. In ședința CEX de marți seara a fost numit din nou in funcția de secretar general adjunct. Codrin Ștefanescu a fost secretar general PSD in timpul campaniei la europarlamentare, fiind promovat de Liviu Dragnea de la functia de secretar general…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, ieri, ca Guvernul vrea sa introduca o „taxa de poluare“ pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare. Cat de mare va fi aceasta si cum se va calcula depinde, ca...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul pentru rectificarea bugetara trebuie elaborat pana pe 15 noiembrie, in asa fel incat Guvernul sa poata adopta actul normativ pana la finalul acestei luni. "Rectificarea bugetara pozitiva care a fost facuta, intre ghilimele, in august a fost o minciuna.…

- "Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera. Formulele care au fost incercate au intrat in contradictie cu reglementarile la nivel european. Se stie ca taxele indirecte trebuie sa respecte reglementarile europene.…