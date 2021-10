Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 octombrie 2021, ora 18:00, Alianța Franceza din Suceava continua seria activitatilor derulate in cadrul proiectului “Les apres-midi francophones – la Francophonie dans la communaute”, cu intalnirea online « Education, couleurs et sonorites en francophonie: le Cameroun, une Afrique en miniature…

- Universitatea din Cape Town a anuntat miercuri ca vaccinarea impotriva COVID-19 va fi obligatorie pentru intreg personalul si studentii din anul universitar urmator care va incepe in ianuarie, in Africa de Sud, relateaza AFP. Cel mai bine clasat stabiliment din Africa este primul din tara…

- Macaleandru sau gușa roșie este o pasare cantatoare de dimensiuni mici și frumos colorata. Macaleandru traiește in Romania in tot timpul anului și in jurul lui au luat naștere mai multe povești și legende.Descopera lucruri interesante de macaleandru:Ce este și cum arata macaleandrulMacaleandrul, specie…

- Graurul este o pasare nu foarte iubita in randul cultivatorilor, pentru ca poate face pagube semnificative in recolte și plantații. Pasarea graur este o pasare calatoare ce poate fi vazuta in țara noastra de primavara devreme, pana toamna tarziu.Descopera curiozitați și lucruri mai puțin știute despre…

- Este SARS-CoV-2 rezultatul unei accident in laborator? Oricare ar fi raspunsul, riscul aparitiei unor pandemii viitoare ca rezultat al cercetarii agentilor patogeni periculosi este real, conform unei analize publicate de The Conversation. Institutul de Virologie Wuhan este doar unul dintre cele 59 de…

- Over 2,000 hectares of state forests administered by Romsilva, in the counties of Arges and Prahova, were included in the National Catalogue of Virgin and Quasi-virgin Forests, the Romsilva National Administration of Forests (RNP-Romsilva) announced on Wednesday. "Another 2,227.16 hectares of state…

- Compania deținuta de Sectorul 3, la care lucrau cei șase muncitori peste care s-a prabușit, luni, malul de pamant de pe șantierul din spatele Bibliotecii Naționale, este administrata la varf de un tanar fara experiența in domeniul construcțiilor, scrie G4Media . Algorithm Residential S3 este deținuta…

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, unul dintre cei mai vocali specialiști in timpul pandemiei, a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare impresionanta, de la o femeie care și-a pierdut partenerul, bolnav de COVID. Randurile sunt adresate…