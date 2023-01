O bucătărie galbenă, rămasă fără perete în blocul bombardat din Dnipro, a devenit virală. Imagine virala cu o bucatarie galbena ramasa fara perete in blocul bombardat din Dnipro. Se vad mere pe masa și farfurii in chiuveta. Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat șoc și tristețe, relateaza […] The post O bucatarie galbena, ramasa fara perete in blocul bombardat din Dnipro, a devenit virala. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O poza cu o bucatarie din Dnipro care a ramas intacta, desi o racheta ruseasca a distrus blocul in care se afla apartamentul, a devenit virala. In apartament se afla și un antrenor de box, care a fost ucis in atacul de sambata. Soția și copiii lui au supr

- Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat șoc și tristețe, scrie BBC, citat de digi24.ro

- Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat șoc și tristețe, scrie BBC.

- Ucraina a insistat ca Vestul sa accelereze furnizarea de arme, in contextul in care orasul Dnipro este afectat de un atac cu rachete rusesti care a ucis cel putin 40 de persoane intr-un bloc de apartamente, iar trupele ucrainene sunt supuse unei presiuni sporite pe frontul de est, transmite Reuters.…

- Un nou atac puternic al Rusiei asupra Ucrainei a fost inregistrat in noaptea de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, potrivit oficalilor ucraineni, care susțin ca peste 120 de rachete au fost trase asupra unor diferite regiuni. Cele mai mari explozii s-au produs langa cea mai mare centrala nucleara…

- Din cauza racirii vremii, in Ucraina situația se agraveaza in contextul in care peste 10 milioane de persoane nu au electricitate, conform informațiilor furnizate de președintele Volodimir Zelenski. Mai multe orase ucrainene, intre care capitala Kiev, au fost joi tinta atacurilor rusesti, care coincid…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza marți o vizita oficiala la București și va fi primita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit agendei Administrației prezidențiale. Vizita Maiei Sandu vine in contextul in care Romania a inceput sa furnizeze Moldovei energie…

- Divizia 101 Aeropurtata a armatei Statelor Unite a fost desfașurata in Europa pentru prima oara in aproape 80 de ani, in condițiile tensiunilor uriașe dintre Rusia și NATO. Unitatea, poreclita „Screaming Eagles”, este antrenata sa acționeze pe orice camp de lupta din lume imediat. Canalul american de…