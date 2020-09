Stiri pe aceeasi tema

- O importanta portiune din cea mai mare banchiza arctica, 79N sau Nioghalvfjerdsfjorden, din nod-estul Groenlandei, s-a desprins si sfaramat in multe bucati mici, arata imagini suprinse de sateliti, potrivit BBC., potrivit news.roSectiunea are 110 kilometri patrati, iar oamenii de stiinta sustin ca…

- Oamenii de știința susțin ca in Oceanul Arctic cantitatea de gheața care ramine pe timpul verii s-ar putea diminua considerabil in urmatorii 15 ani, ajungind la un nivel care nu a mai fost in ultimii 130.000 de ani. „Ideea este ca se va intimpla in curind. Vom avea din ce in ce mai puțin timp sa ne…

- Calota de gheața a Groenlandei s-a topit pe parcursul anului trecut mai mult decat in orice alt an in care s-au facut masuratori, se arata intr-un studiu. Cercetarea, publicata in jurnalul științific „Communications Earth and Environment”, arata ca in 2019, calota de gheața a Groenlandei a pierdut 532…

- In Groenlanda, topirea calotei glaciare este iremediabila, potrivit oamenilor de stiinta care sustin ca va continua sa se micsoreze ''chiar daca incalzirea climatica s-ar opri astazi'', intrucat caderile de zapada nu compenseaza pierderile de gheata, informeaza AFP luni, anunța AGERPRES.''Ghetarii…

