- Un elev de clasa a XII-a de la un liceu din Sovata, judetul Mures, a mers la scoala cu un pistol cu bile, de tip airsoft. Un profesor a descoperit arma la elev si a anuntat autoritatile. Elevul a fost amendat, iar pistolul a fost confiscat, potrivit news.ro.Conform datelor furnizate de Politia judeteana…

- Un profesor de la un liceu din Sovata, județul Mureș, a dat alarma, dupa ce a descoperit, luni, in timpul orelor, o arma asupra unui elev de clasa a XII-a, informeaza zi-de-zi.ro.In urma verificarilor efectuate de catre polițiști, s-a stabilit ca elevul avea asupra sa un pistol cu bile, de tip airsoft,…

- O bucata de tencuiala a cazut marți, in timpul orelor, intr-o sala de clasa de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu. Tencuiala a cazut intre banci. Cladirea a fost afectata de seismele din februarie. „Se efectau lucrari in podul liceului, de catre comisia tehnica, cea care desfașoara…

- Doua eleve de 14 ani de la un liceu din Targu Jiu s-au batut joi, in timpul orei de sport, dupa un conflict spontan. Politistii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, informeaza News.ro.Politistii Biroului Siguranta Scolara s-au sesizat din oficiu, dupa ce doua eleve de 14 ani s-au…

- O cladire rezidențiala care a fost avariata in timpul cutremurului din 6 februarie din Diyarbakir, in Turcia, s-a prabușit luni (6 martie) in timpul unei demolari controlate. Cladirea care s-a prabușit luni, „Galleria”, se afla intr-un complex in care 89 de rezidenți au fost uciși in timpul cutremurului.…

- Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișul, pe aproximativ 300 de metri patrați.34 de copii, patru cadre didactice și doua persoane care fac parte din categoria personalului auxiliar s-au evacuat in momentul observarii incendiului.La fața locului au acționat trei autospeciale cu apa și spuma, o…

- Cutremurele din aceasta saptamana au generat panica printre locuitorii din Targu Jiu. Dupa ce zona Olteniei a fost zguduita, primarul orașului spune ca s-au golit mai bine de jumatate din locurile de parcare.