- Casa familiei printesei Diana a fost pusa la vanzare pentru prima data in 22 de ani la un pret de 10,95 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 13 milioane de euro.Echipata si decorata la un standard inalt, beneficiind de saloane superbe, un lift de pasageri care ofera acces la toate etajele,…

- Precipitatiile abundente si inundatiile au cauzat pagube grave in sudul Chinei, provocind alunecari de teren si facind drumuri impracticabile, informeaza DPA. Televiziunea de stat chineza a relatat luni ca regiunea Guangxi din sudul Chinei se astepta la pagube economice totale de circa 329 milioane…

- Ultima bucata de teren aflat in proprietate privata din arhipelagul arctic Svalbard este scoasa la vinzare pentru suma de 300 de milioane de euro. Intinzindu-se pe o suprafața de 14830 de acri, terenul are „o importanța ecologica, științifica și economica”, potrivit unui anunț al agenției Knight Frank.…

- Insula nu are vegetație, dar are mici peșteri cu ape turcoaz, ideale pentru inot și scufundari. Ea ofera intimitate, in vreme ce este aproape de Mykonos, una dintre cele mai cautate insule din Marea Egee, scrie site-ul grecesc de limba engleza Greek Reporter.

- Fabrica de textile Starmod din municipiul Suceava, emblema a industriei sucevene in perioada comunista este scoasa la vanzare de catre lichidatorul judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. Licitația va fi una publica cu strigare și va avea loc la data de 23 aprilie, ora 12.00, la sediul…

- Casa Hrisicos este detinuta de Hollingworth Resort. Situata in Piata Ovidiu, din Constanta, Casa Hrisicos se vinde pentru 3,3 milioane de euro. Transformarea imobilului a inceput in urma cu mai multi ani, fiind finalizata de curand, astfel ca hotelul are 4 stele si dispune de 23 de camere. Casa Hrisicos,…