Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de opinie realizat luna aceasta in Ucraina arata ca 91% dintre ucraineni sunt mulțumiți de activitatea președintelui Volodimir Zelenski, iar majoritatea (65%) si-ar dori ca acesta sa fie reales la conducerea tarii. Potrivit sondajului, care a fost realizat de grupul Rating, inainte de razboi,…

- Grupul de mercenari Wagner din Rusia a incetat sa mai recruteze prizonieri pentru a lupta in Ucraina, a declarat joi fondatorul sau, Evgheni Prigojin, relateaza Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fondatorul și liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat, sambata, un videoclip in care susține ca a vizitat orasul ucrainean Soledar, dupa ce acesta a fost capturat de mercenarii sai "in doua saptamani", anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Analistii vorbesc de mult timp despre tensiuni aparute intre armata si grupul privat de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, dar ceea ce s-a intamplat in ultimele 24 de ore in legatura cu Soledar, orasul ucrainean pe care oligarhul rus s-a grabit sa-l revendice, in timp ce oficialii de la…

- Mircea Badea a comentat contradicțiile in public intre Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, și ministrul apararii rus, Serghei Soigu, si a facut o serie de predicții privind evoluția razboiului in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia si Ucraina se numara printre ultimele tarile care au marcat inceputul noului an, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Organizatia paramilitara Wagner ia in calcul sa recruteze femei detinute in inchisorile rusesti si sa le trimita sa lupte in Ucraina, dupa ce a procedat in mod similar si cu barbatii, a declarat miercuri patronul sau Evgheni Prigojin, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Fortele ucrainene au lichidat 590 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 98.280 - potrivit unui raport publicat, duminica, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, scrie Rador. Fii la curent cu…