Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfașoara cu restricții, miercuri, pe DN1A, intre Cheia și Brașov, dupa ce carosabilul s-a surpat o porțiune de 2,5 metri, echipaje ale Poliției asigurand siguranța circulației in zona.Potrivit Poliției Brașov, pe DN1A la km. 177+950 pe sensul de mers Cheia-Brașov s-a surpat…

- Traficul rutier este oprit, marti, pe drumuri nationale din trei judete, din cauza inundatiilor din ultimele ore. Si circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta pe raza localitatii Budila, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de ape.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca astazi (7 iulie 2018) si maine (8 iulie 2018), pe DN1A Ploiesti – Brasov, pe tronsonul kilometric 154+985 – 155+190 de metri (in zona localitatii prahovene Cheia), pe partea stanga a sensului de mers catre ...

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la o fabrica de incaltaminte din Harman, judetul Brasov, fiind afectata o suprafata de 800 de metri patrati. Din primele informatii nu exista victime, dar incendiul se manifesta cu degajari de fum, mai multe echipaje intervenind pentru stingere, informeaza…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza...

- Accident rutier luni dimineata, intre Brasov si Ploiesti, in comuna Maneciu, sat Cheia. Un TIR incarcat cu bauturi racoritoare s a rasturnat iar altul blocheaza carosabilul.Se intervine cu o Descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala de lucru cu apa si spuma.Potrivit ISU Prahova, soferul primului…

- Pe DN1A Ploiesti - Brasov, in zona localitatii prahovene Cheia, un TIR incarcat cu bauturi racoritoare s-a rasturnat pe carosabil. Soferul autotrenului incarcat cu bauturi carbogazoase a ramas incarcerat, el fiind constient. Traficul in zona este ingreunat, in conditiile in care TIR-ul ocupa…

- Traficul se desfasoara ingreunat pe DN1 A, in localitatea Cheia din judetul Prahova, din cauza unui TIR incarcat cu bauturi racoritoare rasturnat pe sosea Traficul se desfasoara ingreunat pe DN1 A, in localitatea Cheia din judetul Prahova, din cauza unui TIR incarcat cu bauturi racoritoare…