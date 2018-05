O broşură editată în 4,8 milioane de exemplare pregăteşte populaţia pentru război în Suedia Suedezii vor primi prin posta de la autoritati o brosura cu masurile ce trebuie luate in caz de conflict sau de catastrofa naturala, in contextul relatiilor tensionate dintre Rusia si Occident, relateaza AFP.



Editata, la solicitarea guvernului, in 13 limbi, brosura, intitulata „In caz de criza sau de razboi”, contine detalii despre localizarea adaposturilor, despre alimentele recomandabile a fi stocate sau despre sursele de informatie de incredere si va fi distribuita intre 28 mai si 3 iunie catre 4,8 milioane de locuinte (la o populatie de circa 10 milioane de persoane).



