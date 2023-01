Stiri pe aceeasi tema

- Optiunea comunicarii, in caz de urgenta, prin intermediul unei conexiuni directe la satelit, este acum disponibila pe iPhone 14 in citeva tari europene, transmite g4media.ro. Posesorii smartphone-urilor iPhone 14 din Franta, Germania, Irlanda si Marea Britanie sint primii europeni care pot incerca si…

- Un incendiu violent, cu degajare mare de fum, a izbucnit, duminica dupa amiaza, la o sura din localitatea Moieciu de Jos. Dupa o interventie care a durat o ora si jumatate, pompierii au reusit sa localizeze incendiul care risca sa se extinda la alte locuinte. Mai multe animale au fost salvate, potrivit…

- VIDEO| Pompierii fac eforturi disperate pentru gasirea copilului cazut in Mureș. Aria cautarilor, extinsa la 3 kilometri in aval Pompierii fac eforturi disperate pentru gasirea copilului cazut in Mureș. Aria cautarilor, extinsa la 3 kilometri in aval Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de…

- O femeie de 51 de ani a calatorit 5.000 de km, din Mexic in Peru, pentru a se intalni cu un barbat pe care l-a cunoscut online. Aceasta a fost gasita moarta și se presupune ca a fost ucisa pentru organe.

- UPDATE 1 Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat un pachet de aparare aeriana de 60 de milioane de dolari pentru Ucraina in timpul primei sale vizite la Kiev, sambata, potrivit Downing Street. In timpul intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Sunak „a confirmat ca Marea Britanie…

- Suspiciunea de pesta porcina africana de la ferma din Parta a fost confirmata si urmeaza sacrificarea a 39.000 de animale, a declarat prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, adaugand ca „o prioritate este sa protejam alte doua ferme, fiecare cu zeci de mii de porci si aflate la doar cativa kilometri…

- O broasca de copac din Republica Dominicana a fost descoperita intr-o punga de banane. Iain Holloway din Tamworth, Staffordshire, a declarat ca soția sa a descoperit micul amfibian sigilat in interiorul unei pungi de banane Fair Trade, scrie BBC. „Am stat apoi cu toții in bucatarie, uitandu-ne unul…

- Va prezentam imagini inedite surprinse de camerele de supraveghere montate in padurile adminsitrate de Regia Locala a Padurilor Kronstadt. Pot fi observate caprioare, cerbi la boncaluit, scroafe de mistreț cu pui, lupi, urși, dar și un cocoș de munte infoiat. Va lasam sa va delectați cu videoclipurile…