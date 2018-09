Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea dramatica în care o adolescenta din Marea Britanie își îmbrațișeaza pentru ultima data iubitul aflat pe patul de spital, în moarte cerebrala, a devenit virala dupa ce tânara a ales sa o faca publica pe Facebook. Stephanie Ray, în vârsta…

- Ziua internationala a pisicii, sarbatoarea dedicata celui mai popular animal de companie din lume, este celebrata pe 8 august. Legatura dintre om si pisica este veche, de peste 9.000 ani. VIDEO | O pisica a invins 13 caini, un paun și o capra pentru a deveni primarul unei comunitați din SUA O femeie…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a revenit, joi, la serviciu, la șase saptamani, dupa ce a devenit mama. Ea a nascut in luna iunie și este cea de-a doua șefa de guvern din lume care a nascut in timpul mandatului. Ardern (38 de ani) a decis sa lucreze la domiciliul sau din Auckland pana in acest…

- Un medic i-a sugerat unei femei sa faca avort dupa ce a descoperit in urma unor analize medicale ca bebelușul se va naște cu sindromul Down. Cateva luni mai tarziu, tanara mama i-a transmis doctorului o scrisoare. Courtney Baker s-a gandit mult timp daca sa-i trimita o scrisoare doctorului care o indemnase…

- Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a nascut. Florin Salam are un baiețel. Fericire mare in familia cantarețului de manele Florin Salam. Partenera sa de viața, Roxana Dobre, a nascut un baiețel perfect sanatos. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210…

- Un student la Facultatea de Medicina de la Universitatea din Swansea, Marea Britanie, s-a sinucis dupa ce a publicat din greșeala, pe o rețea sociala, un mesaj privat despre o relație intima cu un coleg. O instanța din Newport a citit mesajul studentului Edward Senior (22 de ani) despre ”scurta relațiie”…

- Coșmarul nu s-a terminat pentru cei 12 copii care au ramas captivi intr-o peștera din Thailanda, iar salvatorii voluntari care incercau sa-i ajute au facut o greșeala ce ar fi putut fi fatala pentru tineri.

- Fostul premier Dacian Ciolos a lansat, marti, un avertisment in contextul modificarilor aduse Codului de procedura penala, precizand ca ar fi "o greseala fatala" ca acestea sa fie urmate de o ordonanta de urgenta sau de suspendarea presedintelui. "Ii avertizez pe cei care ne-au abuzat…