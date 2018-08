Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Oficialii americani aflati la Bucuresti au sarbatorit in avans Ziua Independentei, invitand, ca in fiecare an, pe omologii si colaboratorii romani pe peluza Ambasadei Statelor Unite. 100 Years Of Friendship. Aceasta a fost tema receptiei de Ziua Independentei, organizata vineri, 29 iunie, cand Ambasada…

- Presedintele SUA Donald Trump mentine sanctiunile impuse Coreei de Nord, afirmand ca regimul lui Kim Jong-un reprezinta inca o "amenintare extraordinara" nucleara. Declaratia alarmanta a liderului de la Casa Alba vine la doar cateva zile dupa ce a spus ca nu mai exista nici un risc din partea Phenianului,…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis mai multe probe solicitate de Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, care cere in instanta anularea amenzii de 100.000 de lei primita in contextul scandalului privind nationalizarea Pilonului II. Magistratii au decis ca, la pana la urmatorul termen de judecata,…

- PLAY-OFF CM 2019. Oficialii romani au luat decizia ca meciul Romania - Macedonia sa se desfasoare in sala Horia Demian (2.500 de locuri, fara instalatie de aer conditionat), nu in Sala Polivalenta (7.200 de locuri), pentru ca presiunea exercitata de public sa fie una suplimentara, potrivit ProSport.…

- Oficialii echipei FC Voluntari fac toate eforturile pentru ca echipa antrenata de Adrian Mutu sa ramana in primul eșalon competițional dupa dubla de baraj cu dambovițenii de la Chindia. Florin Cernat și compania vor evolua pe o prima consistena pusa la bataie de conducerea gruparii ilfovene. ...

- Oficialii clubului de fotbal Universitatea Craiova au emis un comunicat in care anunța ca vor cinsti Ziua Copilului, facilitandu-le celor mai mici dintre suporteri o ședința foto cu trofeul caștigat duminica trecuta de Hristo Zlatinski și colegii sai. „Cupa Romaniei ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit marti cu presedintele Comisiei pentru afacerile Uniunii Europene din Bundestagul german, Gunther Krichbaum, ocazie cu care a subliniat ca este important ca partenerii din UE sa se informeze complet si direct in legatura cu motivele care…