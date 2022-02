O braziliancă, prinsă pe Aeroportul Otopeni cu un kilogram de cocaină în stomac O femeie din Brazilia a incercat sa introduca in Romania aproximativ 1 kg de cocaina. Aceasta a ingerat drogurile, pe care le-a eliminat dupa ce a stat internata doua zile in spital. Femeia din Brazilia a fost reținuta ieri, fiind cercetata pentru savarșirea infracțiunilor de trafic international de droguri de mare risc și trafic intern […] The post O brazilianca, prinsa pe Aeroportul Otopeni cu un kilogram de cocaina in stomac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

