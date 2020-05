Stiri pe aceeasi tema

- O bratara veche de 90 de ani, incrustata cu diamante si alte pietre pretioase, a fost vanduta cu peste 1 milion de dolari la o licitatie online la New York, relateaza dpa. Bratara, numita "Tutti-Frutti" de compania de bijuterii franceza Cartier, a fost realizata in stilul Art Deco in anii…

- Bluza de trening a baschetbalistului Michael Jordan, component al ''Dream Team''-ului american medaliat cu aur la Jocurilor Olimpice de la Barcelona, din 1992, a fost vanduta la licitatie pentru suma de 216.000 dolari, a anuntat, luni, Casa de licitatii Robert Edwards, citata de Reuters. Oferta castigatoare…

- Bluza de trening a baschetbalistului Michael Jordan, component al ''Dream Team''-ului american medaliat cu aur la Jocurilor Olimpice de la Barcelona, din 1992, a fost vanduta la licitatie pentru suma de 216.000 dolari, a anuntat, luni, Casa de licitatii Robert Edwards, citata de Reuters.…

- Manuscrisul melodiei "Hey Jude" de Paul McCartney a fost vandut pentru 910.000 de dolari, in cadrul unei licitatii la marcarea a 50 de ani de la destramarea trupei Beatles potrivit news.ro.Manuscrisul a fost vandut cu o valoare mai mare de cinci ori fata de cat s-a estimat, la Julien's Auctions,…

- O bâta de baseball care i-a apartinut lui Lou Gehrig, jucator legendar al echipei New York Yankees în anii ’20, a fost cumparata de un colectionar cu 1,025 milioane de dolari.Bâta a fost scoasa la licitatie în februarie, la Dallas. La licitatie nu s-a ajuns la pretul…

- Faimoasa manusa alba purtata de Michael Jackson a fost vanduta la o licitatie pentru o suma fabuloasa: peste 85.000 de lire sterline. Manusa alba iconica, incrustata cu cristale, e una dintre piesele memorabile din garderoba superstarului. Piesa a devenit o parte integranta a tinutelor unicat purtate…

- Vanzarea la licitatie a manuscrisului melodiei "Hey Jude", unul dintre cele mai cunoscute cantece ale formatiei The Beatles, va fi scos la licitatie de Julien's Auctions, pe 10 aprilie, la New York.In 2002, Paul McCartney, compozitor si textier al melodiei, a interzis vanzarea deoarece credea…

- Manuscrisul original al manifestului scris in 1892 de Pierre de Coubertin, care in decembrie a fost vandut la licitatie la New York, pentru 8,8 milioane de dolari, a fost oferit luni Comitetului International Olimpic (CIO) de catre miliardarul rus Aliser Usmanov.