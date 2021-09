Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a avut loc in Dorohoi, județul Botoșani. O femeie de 51 de ani și-a ucis soacra in bataie, dupa ce au consumat impreuna mai multe pahare de alcool. Gestul oribil facut de criminala a fost descoperit chiar de soțul acesteia.

- Copila și mai mulți prieteni se jucau pe imasul din apropierea iazului. Pentru ca voia sa ajunga pe celalalt mal, fata a decis sa treaca prin iaz pentru a nu mai ocoli. La aproximativ zece metri de mal, a disparut dub apa.Una dintre prietenele care o insoteau, tot de 12 ani, a incercat sa o ajute, dar…

- Sfarșit tragic, in condiții suspecte, pentru o copila de numai doi ani. Fetița a ajuns in stare grava la spital și a murit. Cand au chemat ambulanța, parinții au susținut ca micuța se inecase.

- Imediat dupa anunțarea rezultatelor la primul tur de scrutin, Ada Macovei a parasit conferința municipala, explicand ca nu poate sa il susțina nici pe Viorel Iliuța și nici pe Cristian Achiței dupa ce i-a criticat pe ambii in termeni extrem de duri la discursurile de susținere a candidaturii pentru…

- O femeie de 66 de ani a fost gasita moarta intr-o fantana din judetul Botosani. Botosaneanca plutea deja la suprafata apei. Politistii au deschis o ancheta pentru a vedea in ce imprejurari s-a produs tragicul incident.

- O tanara in varsta de 23 de ani din București a fost omorata in bataie de iubitul sau. Femeia a sunat la 112. In ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul. „Astazi, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata , in locuința,…

- O femeie din județul Botoșani, mama a patru copii, a fost condamnata la cinci ani de inchisoare pentru omor dupa ce și-a ucis soțul intr-un moment de furie. In pronunțarea sentinței, judecatorul a ținut cont de agresiunile la care femeia a fost supusa inainte de crima.