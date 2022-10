Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, polițiștii de imigrari din Brașov in cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Brașov au desfașurat acțiuni și controale, care au vizat, in principal, societațile comerciale și angajatorii care utilizeaza ca forța de munca, cetațeni straini. In perioada 19-23 septembrie, politiștii…

- Timp de doua zile, politistii de imigrari din cadrul Directiei pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti au continuat acțiunile, pe raza de competenta, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale a cetațenilor straini pe teritoriul Romaniei. Au fost identificati cu sedere ilegala doi cetateni…

- Un cetațean indian care a venit in Romania, in județul Alba, sa munceasa legal, a invins birocrația și și-a caștigat dreptul de a lucra in țara. Mai exact, acesta a dat in judecata Serviciul pentru Imigrari al Județului Alba, dupa ce ofițerii serviciului i-au revocat dreptul de ședere a acestuia de…

- Politistii de imigrari au desfasurat, la nivel national, in ultimele cinci luni, mai multe actiuni de prevenire si combatere a sederii si muncii ilegale in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului. Peste 1600 de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala. Potrivit informațiilor…

- Politistii de imigrari au desfașurat, la nivel national, in ultimele cinci luni, mai multe actiuni de prevenire si combatere a sederii si muncii ilegale in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului. Peste 1600 de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala. In perioada 1 martie…

- Peste 1.600 de cetateni straini cu sedere ilegala in Romania au fost depistati in ultimele cinci luni, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Imigrari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Politistii de imigrari au desfasurat, la nivel national, in ultimele cinci luni, mai multe actiuni de prevenire si combatere a sederii si muncii ilegale in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului. Peste 1600 de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala. In perioada 1 martie…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) a venit cu punctul de vedere cerut de HotNews.ro pe cazul straniu al bonei filipineze. Instituția spune ca a fost o solicitare de prelungire a dreptului de ședere temporara ca angajat in munca, in a doua decada a lunii iulie, dar nu a fost indeplinit termenul…