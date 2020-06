Stiri pe aceeasi tema

- O bomba de 500 kg din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, descoperita miercuri pe un santier din cartierul Ferencvaros din Budapesta, va fi dezamorsata joi, a anuntat un oficial al armatei ungare, transmite agerpres.ro.

- O bomba de aruncator calibru 82 mm din Al Doilea Razboi Mondial fost descoperita, miercuri, la Focsani, informeaza Agerpres.Descoperireaa fost facuta in timpul unor sapaturi pentru pentru constructii, la fostaplatforma MOPAF de pe Bulevardul Bucuresti.Munitia afost preluata si transportata in conditii…

- O jerba a fost depusa pe apele Dunarii vineri la Budapesta, langa podul Margareta, la un an de la tragedia in care 28 de oameni si-au pierdut viata in urma coliziunii dintre o nava de agrement si un vas de croaziera, transmite MTI, potrivit Agerpres. Echipajul navei Millennium a companiei Panorama…

- Dar iata ca din Lobau, o insula pe Dunare in apropiere de capitala Austriei, e intampinat cu ghiulele. Napoleon se oprește in loc cu armata sa și da ordin sa se ia numaidecat in posesiune insula, curațindu-se de vrajmași. Dar insula depune armelor franceze o rezistența care uimește pe marele general…

- Aryeh Even, un barbat din Israel, in varsta de 88 de ani, supraviețuitor al Holocaustului, a fost internat intr-un spital din Ierusalim, fiind depistat pozitiv cu coronavirus.Barbatului i s-a facut rau și a murit inainte ca doctorii care venisera la patul sau sa apuce sa se imbrace cu costumele de protecție,…

- Capitanul ucrainean al vasului de croaziera Viking Sigyn, Jurij Csaplinszkij, care, in mai anul trecut, s-a ciocnit pe Dunare, in Budapesta, cu un alt vas, a fost trimis in judecata, fiind acuzat de moartea a 28 de persoane in cel mai grav accident inregistrat pe fluviu in ultimii 50 de ani.