O bombă cu benzină a cuprins poliția din Paris în flăcări O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer a fost grav ranit cand a fost lovit de un proiectil de foc, dar nu este clar daca videoclipul a aratat același incident. O bomba cu benzina a fost aruncata asupra poliției din Paris, dar și mai multe vehicule au ajuns sa fie incendiate Protestatarii au aruncat, de asemenea, focuri de artificii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza s-a ciocnit cu anarhiști imbracați in negru la Paris și in alte orașe mari in timpul protestelor organizate de sindicate impotriva creșterii varstei de pensionare de catre președintele Emmanuel Macron. Muncitorii s-au alaturat mitingurilor de Ziua Muncii din intreaga Europa. In capitala…

- Un grup de protestatari a intrat joi (20 aprilie) in birourile operatorului bursier de acțiuni Euronext din districtul de afaceri La Defense din Paris, spunand ca marile companii trebuie sa plateasca pentru a finanța pensiile, ca parte a protestelor mai ample impotriva creșterii nepopulare a varstei…

- „Sprijin deplin pentru politisti, jandarmi, pompieri care ii protejeaza pe manifestanti si proprietatea publica si privata", a adaugat ministrul de Interne. Numarul manifestantilor raniti, intre care cativa constatati de jurnalisti AFP, nu a fost disponibil imediat.Cel putin 57.000 de persoane au manifestat…

- Protestatarii ce se opun reformei pensiilor au blocat terminalul aeroportului din Paris. Muncitorii francezi suparați de creșterea varstei de pensionare au blocat accesul la un terminal de pe aeroportul Paris Roissy-Charles De Gaulle joi (23 martie) in cadrul unei zile de proteste la nivel național,…

- Protestatarii au declanșat focuri de lumina și artificii in timp ce poliția a incercat sa-i impraștie cu gaze lacrimogene la Paris marți (21 martie), in timp ce demonstrațiile impotriva reformei pensiilor din Franța au continuat pentru a șasea zi. Mii de protestatari care denunța propunerea guvernului…

- Parlamentarii francezi ai opoziției au ieșit din sala principala a Adunarii Naționale, in timp ce premierul Elisabeth Borne a luat cuvantul de la tribuna in timpul dezbaterii privind moțiunile de cenzura impotriva guvernului sau de luni (20 martie), potrivit Reuters. Guvernul președintelui Emmanuel…

- Luni, 20 martie, protestatarii pentru reforma pensiilor din orașul Rennes, din vestul Franței, s-au luptat cu poliția in timp ce ridicau baricade in flacari pentru a bloca traficul pe o autostrada. Cateva sute de persoane s-au adunat pentru proteste, care a inceput in jurul orei 6:30 a.m. și a oprit…

- Politia franceza a arestat joi seara 217 persoane in timpul protestului de la Paris impotriva controversatei reforme a pensiilor, care a fost trecuta prin parlament prin angajarea raspunderii guvernului, fara un vot final in camera inferioara a parlamentului, relateaza media locale preluate vineri de…