- Peste 50 de cimpanzei au murit intr-o rezervatie din Sierra Leone intre anii 2005 si 2018 din cauza unei infectii 100% fatale, a carei cauza nu era cunoscuta, insa o echipa de cercetatori a anuntat ca ar fi depistat vinovatul, conform unui articol publicat de Science. Ecologul-infectionist Tony Goldberg…

- O rezerva mondiala de urgenta continand 500.000 de doze de vaccin anti-Ebola va fi creata in curand pentru a permite guvernelor lumii sa reactioneze cu rapiditate in timpul unor potentiale epidemii viitoare, au anuntat marti reprezentantii Aliantei pentru vaccinuri Gavi, un parteneriat public-privat…

- Cel putin 272 de foci dintr-o specie amenintata cu disparitia au fost descoperite moarte in ultimele zile pe mai multe plaje de la Marea Caspica de pe teritoriul republicii ruse Daghestan, au indicat vineri autoritatile locale, informeaza AFP. ''Nu este exclus sa descoperim si altele'', a…

- O descoperire uluitoare in cazul unei noi boli care face ravagii in India. In urma primelor analize de sange, medicii au gasit cantitați mari de metale grele, precum plumb și nichel. Noua boala misterioasa care face ravagii in India De asemenea, autoritațile locale din zona in care a aparut misterioasa…

- Oficialii din India investigheaza cauzele unei boli misterioase care a dus la spitalizarea a 140 de persoane în acest weekend, relateaza BBC News. Pacienții din Eluru, situat în statul Andhra Pradesh (coasta de sud-est a Indiei), au prezentat o gama larga de simptome de la greața…

- Accesul intrerupt in timpul pandemiei de coronavirus la serviciile destinate sa combata boala transmisa de țanțari va duce la un numar cu mult mai mare de persoane ucise de malarie decat de Covid-19 in Africa subsahariana, a avertizat, luni, Organizația Mondiala a Sanatații.