- Boala COVID-19 produce o scadere apreciabila a masei cerebrale, care are ca urmare, printre altele, pierderea unor simturi, dar si aparitia unor accidente vasculare cerebrale ce pot aduce probleme neurologice permanente

- Cazul fotbalistului danez Christian Eriksen care s-a prabusit pe teren, in urma unui stop cardio-respirator, este o noua dovada a faptului ca bolile de inima sunt greu de diagnosticat, chiar si in cazul sportivilor de performanta. Specialistii atrag atentia ca afectiunile cardiace raman principalul…

- India, a doua țara cea mai afectata de pandemia de COVID-19, se lupta cu o noua boala, care apare din ce in ce mai des in cazul pacienților vindecați de coronavirus. ”Ciuperca neagra” sau mucormicoza este o afecțiune rara, care apare pe fondul unui sistem imunitar slabit.

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca a identificat 1.128 de cazuri de imbolnavire cu variante ale SARS-CoV-2 (tulpini noi) „care determina ingrijorare” au fost confirmate pana acum in Romania, iar 30 dintre ele s-au soldat cu decese – 27 cu tulpina britanica și 3 cu tulpina braziliana.…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost raportate doar trei cazuri noi de coronavirus, la 158 de persoane testate. Numarul cazurilor noi de Covid a scazut comparativ cu cel raportat sambata, cand in judet au fost 18 imbolnaviri noi cu ...

- Hemofilia este o boala cronica grava a sangelui, a carei principala manifestare este reprezentata de hemoragii. Boala este cauzata de o mutație genetica ce duce la tulburari de coagulare a sangelui. Hemofilia afecteaza cu precadere barbați, fiind transmisa pe cale genetica de la mame. De obicei, boala…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, pana la data de 4 aprilie, au fost raportate la INSP - CNSCBT un numar de 1.178 de secventieri ale SARS-CoV-2 si au fost confirmate 676 de cazuri cu variante ale virusului care determina ingrijorare, informeaza Agerpres. Cele cinci…