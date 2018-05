Stiri pe aceeasi tema

- EBOLA. Republica Democrata Congo ''se confrunta cu o noua epidemie de Ebola'', care a cauzat decesul a 17 de persoane în provincia Équateur (nord-vest), a declarat marti Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP.

- Un cioban din Moicanești a fost internat de urgența la spital, dupa ce a ridicat suspiciuni de antrax. Potrivit primelor informații, omul are in grija 600 de oi și dispune de ajutor din partea altor doua persoane. Din nefericire, fiul sau prezinta aceleași simptome.

- O noua epidemie pare sa se raspandeasca cu repeziciune in anumite parți ale Australiei. O bacterie ”mancatoare de carne”, la propriu, a facut 30 de victime in acest an, dupa ce anul trecut nu mai puțin de 275 de cazuri au fost declarate infectate cu mycobacterium ulcerans

- Informațiile despre starea de sanatate a Ionelei Prodan raman un mister ce alimenteaza numeroase zvonuri, asta dupa ce familia indragitei cantarețe de muzica populara a interzis medicilor sa ofere orice detaliu.

- Specialistii spun ca acest ”criminal necunoscut” ar putea ucide milioane de oameni. In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil: omenirea la un pas de o epidemie de proportii planetare care…

- Un focar de febra Lassa s-a soldat cu moartea a 110 de persoane in Nigeria de la inceputul anului 2018 din 353 de cazuri confirmate, potrivit unui nou bilant publicat marti de autoritatile sanitare din aceasta tara si citat de AFP. Saptamana trecuta, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…