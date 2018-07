O BLONDA SE ANGAJEAZA O blonda se angajeaza ca profesoara. Intr-o pauza, vede un copil stand deoparte, in timp ce ceilalti se distrau jucandu-se impreuna. Blondei i se face mila si merge la el. – Esti bine? -Da. -Stii, poti sa mergi sa te joci cu ceilalti. – Stau aici -De ce? -Pentru ca sunt portar la fotbal! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Un gigant autohton pregateste tunul anului pe piata de retail. Este miscarea prin care vrea sa-si doboare rivalii. Mutarea de forta s-a produs deja printr-o investitie de 120 milioane de euro, dar intreaga afacere se va ridica la 300 de milioane de euro.Este vorba despre o constructie mamut…

- Andreea Marin vrea sa-si schimbe look-ul si si-a intrebat fanii ce alegere sa faca. Andreea Marin si-a luat la intrebari fanii cu privire la noul look, intrebandu-i cum ii sta mai bine.

- Companie specializata in proiectarea si productia echipamentelor de ambalat, angajeaza: 1. Sudori TIG/ MIG-MAG 2. Lacatusi montatori 3. Operatori CNC (freze) 4. Lucratori in depozit 5. Operatori abkant – masina

- Delia Rus interpreteza piesa ”Ochii la mine” in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani. Cantareața Delia Rus vorbește despre piesa ”Ochii la mine”. Artista a scris piesa impreuna cu Tranda, un alt cantareț cunoscut, iar videoclipul piesei a fost regizat de Criss Blaziny.

- SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA ALBA IULIA, Punct de lucru TURDA ANGAJEAZA: INGINER/TEHNICIAN ELECTRONISTSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA ALBA IULIA, Punct de lucru TURDA ANGAJEAZA: INGINER/TEHNICIAN ELECTRONIST Read More...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a 13 posturi prevazute pentru functii de executie specifice, in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene din anul 2019. MAE cauta: expert afaceri…

- Maria Ilioiu, ispita de la „Insula Iubirii” care a sucit mințile a numeroși barbați, a facut o schimbare radicala de look! A dat uitarii pletele roșcate cu care s-a remarcat pe parcursul aventurii din Thailanda și a optat pentru culoarea blonda.