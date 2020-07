O blonda da examen la logica. Profesorul o intreaba: – Sunt 500 de caramizi intr-un avion. Una cade, cate mai raman? Studenta:- 499. Profesorul:- Așa este! In cate mișcari vei pune un elefant in frigider?Studenta:- Trei – deschid frigiderul, imping elefantul inauntru, inchid frigiderul. Profesorul: – Așa este! Și din cate mișcari bagi o girafa in frigider? Studenta: – Patru, deschid frigiderul, scot elefantul, bag girafa și inchid frigiderul. Profesorul: – Așa este! Toate animalele au mers la ziua de naștere a leului. Cine lipsește? Studenta: – Girafa. Este inca in frigider. Profesorul: – Așa…