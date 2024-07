Parohia Boișoara din județul Valcea continua tradiția de a sprijini performanța școlara și un stil de viața sanatos prin oferirea de biciclete celor mai buni elevi ai Școlii Gimnaziale din comuna. In acest an școlar, doi elevi merituoși au fost recompensați cu cate o bicicleta. Ceremonia de premiere a avut loc dupa Sfanta Liturghie, unde […] The post O biserica din Valcea premiaza tinerii cu biciclete: Promovam un stil de viața activ in randul celor tineri appeared first on Puterea.ro .