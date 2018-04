Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Campina, județul Prahova, Romania, a gasit o soluție ca toți enoriașii sa poata cumpara lumanari și candele, chiar și cand biserica este inchisa: a transformat un vechi aparat de sandvișuri, gustari și sucuri in automat de lumanari, transmite digi24.ro.

- Un automat cu lumanari si tamaie a fost montat la intrarea intr-un cimitir din Prahova. Initiativa cu totul iesita din comun apartine preotului unei parohii din Campina. Parintele a pus la intrarea intr-un cimitir un automat de la care cei care vin la mormintele rudelor pot cumpara lumanari produse…

- Un preot din Piatra Neamț a intrerupt slujba de inmormantare pentru a face curațenie in biserica, spre stupefacția rudelor defunctului. Oamenii au fost nevoiți sa scoata sicriul in curtea lacașului de cult dintr-un motiv uluitor. Parintele le-a spus ca trebuie sa pregateasca biserica pentru vizita lui…

- Preotul Bisericii ”Nasterea Maicii Domnului” din Campina, judetul Prahova, a gasit o solutie inedita pentru cei care vin la cimitir sau biserica in afara orelor de program. El a amplasat un ”tonomat” de lumanari, candele, carbuni sau tamaie, iar vanzarile au crescut.

- Nu, nu este o gluma. Un preot care servește la o biserica din Campina, județul Prahova s-a hotarat sa vanda lumanari, candele și tamaie prin intermediul unui tonomat montat in curtea lacașului de cult.

- Surpriza pentru credincioșii din Campina! Un preot din județul Prahova s-a gandit sa monteze un automat de lumanari și candele. Da, ați citit bine. Credincioșii care se pregateau de slujba de Inviere s-au trezit cu aparatul montat. Unii dintre ei au o parere foarte buna despre inițiativa, insa, alții…

- Un barbat de 19 ani, din orașul Murgeni, județul Vaslui, a fost prins de preot in timp ce jefuia biserica din satul Latești. Acesta a forțat ușa in dimineața sarbatorii de Florii, dar a dat nas in nas cu preotul care pregatea slujba. Furase 5 lei și niște lumanari. Preotul l-a fugarit pe hoț și […]…

- Intra un tip in biserica pentru a se spovedi. Preotul il intreaba: – Cu ce ai pacatuit, fiul meu? – Parinte, eu sunt foarte lacom. – Lacomia este un pacat greu. Pentru a te ierta, trebuie sa dai 50 de euro primului om intalnit in calea ta. – 50 de euro, unui necunoscut? – Fiul meu, daca vrei sa ajungi…