Stiri pe aceeasi tema

- Fotografia cu mesajul scris pe peretele bisericii a fost postata pe Facebook de Radu Oltean. "O perioada oamenii au indurat. Nu dadea bine sa te iei de Biserica ca ti-era frica ca te bate Dumnezeu. Sau Parintele, sau enoriasii mai cucernici. Cei care comentau sau rugau preotii sa mai taie…

- Peretii bisericii din Tautii Megheraus (Maramures) au fost vandalizati de o persoana care a vrut sa le transmita preotilor un mesaj: sa nu mai faca galagie cu slujbele difuzate prin intermediul boxelor.

- Politia orasului Tautii Magheraus a intocmit dosar penal si continua cercetarile pentru a identifica persoanele care au lasat mesaje scrise pe peretii exteriori ai unui lacas de cult ortodox, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.Potrivit acesteia, politistii…

- Peretii bisericii din Tautii Megheraus (Maramures) au fost vandalizati de o persoana care a vrut sa le transmita preotilor un mesaj: sa nu mai faca galagie cu slujbele difuzate prin intermediul boxelor.

- In urma informațiilor și imaginilor aparute in spațiul public, pe rețeaua de socializare Facebook, cu privire la dispariția lui Silian Nicolae Vladuț, polițiștii orașului Tauții Magherauș s-au sesizat din oficiu și au demarat activitați pentru stabilirea starii de fapt. Pana in acest moment polițiștii…

- Un mesaj care le-a oferi utilizatorilor soluția miraculoasa sa vada ce posteaza mai mulți dintre prietenii lor pe Facebook s-a raspandit din nou pe rețeaua sociala de Paște, impreuna cu o urare tradiționala de sarbatori. “Rețeta” e veche de cațiva ani, iar Facebook a explicat și care sunt motivele pentru…

- Ieri, 11 martie, intre orele 09:30-12:00 politistii rutieri din Cavnic, impreuna cu reprezentantii R.A.R. Maramures, au executat o acțiune pe raza de competenta, pentru controlul starii tehnice a autovehiculelor aflate in circulatie si pentru verificarea respectarii normelor rutiere de catre participantii…

- Un barbat a fost arestat, duminica, la Moscova, dupa ce a injunghiat doua persoane intr-o biserica ortodoxa din nord-estul capitalei ruse, au anuntat autoritatile locale, care deocamdata nu au evocat o pista terorista. "Politia a arestat un barbat in varsta de 26 de ani, din regiunea Lipetk (la sud…