O biserică din județul Timiș a fost cuprinsă de incendiu ISU Timiș a fost solicitat, vineri, la ora 09:07 sa intervina la un incendiu produs la o biserica din județul Timiș, in localitatea Sacoșu Turcesc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul...

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la o biserica din localitatea Sacoșu Turcesc, județul Timiș, transmite Mediafax. ISU Timiș a fost cmehat sa stinga incendiul produs la o biserica din localitatea Sacoșu Turcesc in jurul orei 9.00. Echipajele au constatat ca incendiul se manifesta in biblioteca…

- Pompierii de la ISU Timiș au intervenit in aceasta dimineața la ora 09:07 pentru a stinge un incendiu produs la un lacaș de cult din localitatea Sacoșu Turcesc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației de Pompieri Buziaș și Detașamentului 1 Timișoara cu o autoscara mecanica, trei autospeciale…

