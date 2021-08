Stiri pe aceeasi tema

- Este din nou alerta de incendii langa Atena și pe insula Evia din Grecia, deja greu incercata de flacarile mistuitoare in urma cu nici doua saptamani. Localnicii au primit avertizari sa stea in casa și sa apeleze la salvatori daca vad foc. Statul elen se bazeaza și, de aceasta data, pe sprijinul pompierilor…

- O noua misiune de sprijin a colegilor eleni care se lupta cu incendii de padure devastatoare! Romania trimite in Grecia 142 de pompieri, opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar de intervenție, precum și alte mijloace…

- Pompierii romani au ajuns pe data de 8 august in Grecia și au fost laudați de nenumarate ori de ambele țari pentru tot efortul depus și pentru solidaritatea de care au dat dovada. Situația este acum sub control, iar misiunea de pe Insula Evia din Grecia a fost un real succes. Premierul Greciei, Kyriakos…

- In cea de-a patra zi de intervenție in Grecia, devastata de incendii puternice, pompierii romani fac echipa, in insula Evia, cu cei din Republica Moldova. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, miercuri, ca acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație vor continua cu 6 mașini…

- Italia continua lupta cu incendiile de vegetatie, a precizat vineri dimineata departamentul de pompieri in contextul in care meteorologii prognozeaza temperaturi extrem de ridicate pentru zilele urmatoare, iar in nordul tarii sunt asteptate furtuni, informeaza DPA. Pompierii au fost solicitati…

- Astazi, 108 pompieri romani vor porni spre Grecia, pentru a ajuta la stingerea incendiilor masive care au cuprins mai multe zone din nordul capitalei, Atena. Zece dintre pompieri sunt buzoieni. Un numar de 23 de autospeciale de stingere cu apa și spuma vor face parte din caravana care va pleca din București…

- Romania trimite in Grecia, vineri, un modul format din peste 100 de pompieri, 23 de autospeciale, cisterne si un centru de comanda, anunta seful DSU. Raed Arafat a declarat ca este prima data cand Romania trimite un modul terestru pentru incendii de padure in afara tarii.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP.