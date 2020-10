Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri la Schitul Sfantul Ierarh Modest din comuna Stoenești. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu mai multe autospeciale, dar au fost nevoiți sa foloseasca galeți de apa deoarece mașinile nu au putut intra pe drumul de acces. Focul a distrus lacașul de cult.

- De la Detasamentul de pompieri Vaslui s-au deplasat initial o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat, dupa care a fost solicitata suplimentarea fortelor de interventie."Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si echipaje specializate…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament din Cernavoda, județul Constanța. Pompierii au evacuat o femeie, iar alte șapte persoane au ieșit din bloc din cauza incendiului. Conform Inspectoratului pentru Situații…