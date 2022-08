Stiri pe aceeasi tema

- O biserica din Constanța a luat foc chiar in timpul slujbei de duminica. Pompierii au intervenit de urgența. O persoana a fost ranita și transportata la spital. Este vorba despre Biserica „Sf. Ecaterina”. Incendiul s-a manifestat generalizat și s-a extins la fațada unui imobil aflat in proximitate.…

- Sunt multe localitați in Maramureș care au avut preoți de diferite confesiuni religioase care au avut de suferit de pe urma comunismului. Iar una dintre ele este comuna Baiuț, una in care mineritul era la putere atunci, minerii fiind oameni credincioși de fire. Baiuțenii și-au adus aminte zilele trecute…

- O enoriașa a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca la biserica de care aparține doi preoți se certau in timpul slujbei considerand acest lucru inadmisibil. ”Inaltpreasfinția voastra! Ma numesc …., ieri, 2 iunie, am participat la Sfanta Liturghie la biserica de la …. Am fost siderata sa…