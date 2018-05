Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai populare platforme de messenger din lume, WhatsApp, impune o noua restrictie de varsta in Uniunea Europeana. Varsta minima a utilizatorilor va trebui sa fie de minim 16 ani, potrivit BBC. In prezent, varsta minima este de 13 ani, dar compania schimba regulile in contextul…

- Autor: Octavian ANDRONIC Mai mult de o luna i-a trebuit președintelui ca sa faca ceea ce putea imediat dupa raportul „subiectiv” al lui Toader: sa zica un NU hotarat propunerii de revocare a Codruței. N-a facut-o și ne-a ținut intr-o inutila tensiune, deși cei care și-au imaginat ca ar fi putut sa…

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara. "In decursul zilei de…

- Potrivit reporterilor recorder.ro, Aquatim este de departe cea mai cheltuitoare instituție cand vine vorba de dotarea cu telefoane de lux. Astfel, compania a platit 100.000 de lei, doar in ultimul an, pentru dotarea angajaților cu telefoane de lux: IPhone X, IPhone 6, Samsung S8 și altele.…

- Scandalul de notorietate privind plagiatul lui Victor Ponta a fost o lovitura grea pentru PSD, insa la aproape sase ani de la acel moment partidul condus de Liviu Dragnea nu scapa nici acum de astfel de acuzatii. Cel mai recent caz este cel in care PSD a folosit, la Congresul extraordinar, un element…

- Doi jandarmi ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova au ajuns la spital vineri, dupa ce au fost batuți cu batele și le-a fost distrusa mașina de serviciu de catre mai mulți indivizi care fusesera surprinși in timp ce furau motorina dintr-o cisterna. Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…