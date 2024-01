O bibliotecă inedită, înființată la Amsterdam O „biblioteca” altfel din Amsterdam imprumuta rochii, tunici, bluze si jachete originale in locul cartilor, o initiativa prin care se doreste limitarea impactului industriei modei asupra mediului inconjurator. „Biblioteca de haine” propune clientilor sa isi schimbe stilul dupa cum doresc prin inchirierea de haine de calitate. „Este pur si simplu foarte buna”, a declarat cu entuziasm o vizita Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

