O bibliotecă din Austria va putea fi vizitată în timpul nopții Cunoscuta pentru frumusețea și dimensiunile sale (sala principala, plina de carți, e lunga cit trei terenuri de tenis), biblioteca abației Admont din Austria va putea fi vizitata de acum inclusiv in timpul nopții. Vizitatorii vor fi echipați cu felinare și vor putea explora cea mai mare biblioteca monastica din lume intr-o atmosfera romantica, noteaza portalul european Themayor.eu. Primii oa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

