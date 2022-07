Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii a sancționat o stație de carburanți din Dambovița pentru ca a afișat un mesaj ofensator la adresa femeilor: „Cu stima, va rugam nu schimbați tampoane sau OB in incinta stației”

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a sancționat o stație de carburanți din județul Dambovița pentru ca a afișat mesajul „nu schimbați tampoane” in interior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- 484 de contestații au fost depuse in județul Dambovița. Doar 120 de note au fost modificate in favoarea elevilor. Astazi, 30.06.2022 au fost afișate rezultatele finale, dupa soluționarea contestațiilor, la Post-ul DAMBOVIȚA: Doar un sfert din contestațiile depuse la Evaluarea Naționala au fost soluționate…

- Atenționare meteo ???? “COD GALBEN”, valabila astazi in intervalul orar 11.00- 21.00 in județul Dambovița pentru intensificari ale vantului, instabilitate atmosferica temporar accentuata, frecvente descarcari electrice, grindina și averse torențiale. Post-ul Cod galben in județul Dambovița! Se anunța…

- Atenționare meteo ???? Cod Galben in tot județul Dambovița, valabila astazi, 13 iunie, in intervalul 12:00 – 22:00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica temporar accentuata, frecvente descarcari electrice, intensificari Post-ul Vremea nu se mai potolește! Din nou Cod Galben in județul Dambovița…

- Situație fara precedent in fotbalul romanesc, unde lupta pentru o cupa la juniori U19 a dus la o partida ce s-a incheiat cu un scor imposibil: 50 – 0. Partida Post-ul 50 – 0! Scorul unei partide de fotbal oficiale jucate in Dambovița. AJF suspecteaza manipularea rezultatului și incalcarea principiilor…

- Președintele PNL Dambovița, Virgil Guran, a facut astazi declarații revoltatoare despre colegii primari de la Dambovița. Intr-o declarație total neinspirata, Guran a spus in fața Consiliului National al PNL, ca Post-ul Virgil Guran, declarație halucinanta despre colegii primari din județ apare prima…

- Prefectul județului, Claudia Gilia, a anunțat ca județul nostru va primi pentru proiecte de infrastructura 1,5 miliarde de lei prin PNI „Anghel Saligny”! „Ministerul Dezvoltarii a anunțat care este repartizarea Post-ul Gilia: Ce suma a fost repartizata județului Dambovița prin programul „Anghel Saligny”…