O benzinărie din Constanța a luat foc Un incendiu a izbucnit duminica seara intr-o benzinarie din municipiul Constanța. Potrivit ISU Constanța, incendiul a afectat acoperișul spalatoriei auto pe o suprafața de 30 de metri patrați. Nu erau mașini la alimentat in momentul izbucnirii incendiului. ISU Constanța intervine cu 4 mașini de stingere, o autoplatforma, o autoscara și doua echipaje SMURD. Incendiul a […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

