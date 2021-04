O bază din Irak în care se aflau americani, vizată de cinci rachete; atacul s-a soldat cu 5 răniţi Cinci rachete au vizat duminica o baza aeriana din Irak in care se aflau americani, un atac care ilustreaza din nou tensiunile iraniano-americane intr-o tara prinsa in lat intre cei doi aliati ai sai, relateaza AFP. Dintre cele cinci rachete trase in cursul serii asupra bazei din Balad, in nordul Bagdadului, doua au lovit un dormitor si o cantina a companiei americane subcontractoare Sallyport, a declarat o sursa de securitate pentru AFP. Cinci persoane au fost ranite, dintre care doi subcontractanti straini si trei soldati irakieni, a adaugat aceasta sursa. Avioane F-16 sunt stationate in baza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

