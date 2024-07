Explozii luminau cerul din vestul Ucrainei in zorii zilei de marți, 2 iulie, in timp ce apararea antiaeriana respingea un atac asupra orașelului Starokostiantiniv, unde se afla o baza aeriana importanta vizata frecvent de rachete rusești. Atacul intervine in conditiile in care primele avioane occidentale F-16 sunt asteptate sa soseasca luna aceasta in Ucraina, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Conducerea de la Kiev se confrunta cu provocari in timp ce incearca sa isi reconstruiasca fortele aeriene și se pregateste sa desfasoare primele avioane de lupta F-16, pe care Moscova…