Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez a confirmat faptul ca a colaborat cu faimoasa trupa de K-POP – BLACKPINK – la o piesa de pe urmatorul album al fetelor. Pentru a sarbatori acest feat, Selena va lansa și o inghețata tematica.’Cookie and Cream Remix’ se va numi și va avea aroma de vanilie roz, combinata cu bucațele crunchy…

- Annamaria Takacs, mama copilului Takacs Gyorgy, in varsta de 8 ani, injunghiat de mai multe ori in inima de catre tatal sau Takacs Gyorgy, a facut primele declarații dupa tragedie. Femeia susține ca se bucura de faptul ca tatal criminal este in viața, pentru a conștientiza și a trai cu faptele pe conștiința.…

- Ieri, la punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, cu doar cateva ore inainte de intrarea in vigoare a masurii care prevede obligativitatea acestor documente, se vindeau cu 30-40 de euro acte false pentru test negativ la COVID-19, scrie presa greaca. Verificari in zona de frontiera au scos…

- Shurubel: „Am decis ca asta sa fie ultimul meu sezon de radio, și peste o saptamana, cand luam vacanța, o sa inceapa pentru mine o perioada de stat cu mine, de descoperit cine sunt și ce sunt in stare sa fac in drumul spre fericirea mea. De invațat sa ma disciplinez singur, sa ma motivez... View Article

- Barbatul din Marea Britanie statea cu soția lui pe o banca, cand un pescaruș agresiv a inceput sa-i atace, transmite Daily Star. In urma atacului a fost ranit, dupa ce pasarea a incercat sa-i smulga sandwich-ul din gura. Barbatul a reușit sa-și pastreze sandwich-ul, dar l-a aruncat la gunoi in scurt…

- Nu puțini sunt cei care știu ca Mirabela Dauer, Angela Similea, Margareta Paslaru și Daniel Iordachioaie iși sarbatoresc ziua de naștere impreuna, pe 9 iulie. In acest an, doi dintre marii artiști sarbatoriți au intrat, in direct, la Liza și Fereșteanu cu mesaje pentru cei tineri, dar și pentru a porni…

- Aflati in misiune de patrulare pe Dunare, politistii au evitat in ultima clipa coliziunea cu o salupa de agrement, condusa de un barbat care pilota haotic pe fluviu. Politistii au observat ca ambarcatiunea naviga fara lumini de siguranta. Cand s-au apropiat pentru a cere lamuriri, au fost la un pas…

- Primarul comunei Șpring, Daniel-Gheorghe Rusu a scris pe Facebook ca vrea sa cumpere niște „puicuțe” . A fost blocat pentru 24 de ore pentru „incalcarea standardelor comunitații”, scrie alba24.ro. El a postat pe 25 iunie un mesaj in care spune: „cine are de vanzare 8 – 10 puicuțe la o luna și la ce…