Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadarov a anunțat marți anunța primele victime in randul soldaților sai in razboiul dus impotriva Ucrainei: doi morți și șase raniți grav, potrivit publicației ruse RBC. „Apropo, despre victime. Din pacate, exista deja pierderi printre nativii Republicii Cecene. Doi au murit”, a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinutii cu experienta militara pentru ca acestia sa se alature luptei impotriva fortelor ruse care au lansat in urma cu cinci zile o ofensiva impotriva Ucrainei, transmite EFE.Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor…

- Fortele armate ucrainene au anuntat ca au cauzat pierderi semnificative trupelor ruse de la inceputul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, informeaza sambata dpa. Circa 3.500 de soldati rusi au fost ucisi si alti 200 au fost capturati, a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii al Ucrainei.De asemenea,…

- Fortele ucrainene au anunțat, sambata dimineața, ca au respins un atac nocturn al militarilor rusi impotriva uneia dintre pozitiile lor de pe Bulevardul Victoriei, una dintre principalele artere ale capitalei Kiev. “Atacul a fost respins”, se noteaza intr-un mesaj pe contul de Facebook al președintelui…

- Rusia considera ca si-a indeplinit ”cu succes” toate obiectivele stabilite in prima zi a invaziei Ucranei, unde bombardamente si confruntari armate s-au soldat cu aproape 140 de morti, potrivit autoritatilor ucraiene, relateaza AFP. ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei…

- Membrii Platformei Naționale a Forumului Societații Civile din Parteneriatul Estic, care intrunește 100 de organizații membre, au ieșit cu o declarație comuna astazi, prin intermediul careia „condamna cu fermitate agresiunea Federației Ruse impotriva Ucrainei, lansata inclusiv de pe teritoriul Belarus,…

- Constanta simte deja atmosfera tensionata de la granita de est, unde exista din partea Rusiei amenintarea invaziei Ucrainei. NATO a trimis deja trupe in judetul Constanta, la baza de la Mihail Kogalniceanu, iar americanii si romanii fac exercitii sonore in zona.

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.