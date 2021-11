O bătrână paralizată a murit de sete lângă soțul care decedase de câteva zile O batrana in varsta de 83 de ani, din Bucuresti, a murit de sete dupa ce soțul ei s-a stins din viața cu cateva zile inainte. Barbatul era cel care o ingrijea pe femeie. Cele doua cadavre au fost gasite dupa o luna. Locatarii blocului situat pe Șoseaua Mihai Bravu din sectorul 3 au alertat […] The post O batrana paralizata a murit de sete langa soțul care decedase de cateva zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de paza al unui supermarket din București a murit, joi seara, incercand sa prinda un hoț. Incidentul tragic a avut loc in apropierea unui supermarket din Colentina. Un barbat a incercat sa iasa din magazin cu produse pe care nu le platise. Cand agentul i-a atras atenția, hoțul a fugit. Paznicul…

- Austria și Franța vor trimite in Romania medicamente, ventilatoare și alte echipamente medicale, ca raspuns la cererea de asistenta pentru tratarea numarului mare de pacienti cu COVID-19, transmisa Mecanismului de protectie civila al UE, a transmis, joi, Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Toate cursurile, laboratoarele, seminariile și activitațile didactice ale tuturor facultaților Universitatii Politehnica din Bucuresti se vor desfasura in regim online in perioada 11-29 octombrie, confprm unei decizii a Senatului UPB, intrunit in regim online. “In perioada 11 octombrie – 29 octombrie,…

- Comercianții incurajeaza campania de vaccinare și recurg la tot felul de metode pentru a-i convinge pe oameni sa se imunizeze. In mallul Grand Arena din București, au aparut reducerile la haine in baza certificatului de vaccinare. Astfel, conform unui anunțat postat in fața unui magazin, cumparatorii…

- Tragedia de la Constanța i-a bagat in sperieți pe directorii de spitale. Noul șef de la Spitalul de Urgența Sibiu nici nu se gandește sa extinda capacitatea Sectiei ATI pentru pacientii cu COVID-19, iar personalul medical a fost instruit, din nou, de catre pompieri. Intrebat daca nu mai poate mari numarul…

- Tragedie in localitatea argeșeana Rudeni. O fata de 12 ani și-a pierdut viața, iar șase persoane au fost ranite, inte care și copii, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.30, pe DN 73, in zona localitatii Mihaesti, satul Rudeni, din judetul Arges. Un TIR si o masina…

- A murit Ion Caramitru. Actorul de 79 de ani era internat de aproximativ o luna la Spitalul Elias din București. Potrivit unor surse, actorul Ion Caramitru era internat in Spitalul Elias din Bucuresti, acolo unde, tot astazi, a murit si legendarul sportiv roman Ivan Patzaichin. Se pare ca Ion Caramitru…

- Primarul general Nicușor Dan n-a avut leagan in copilarie, sau nu s-a leganat destul, din moment ce face asta in timpul ședințelor Consiliului General. Oricat de tare l-ar plictisi/adormi alocuțiunile consilierilor, este vorba, totuși, de niște probleme ale cetațenilor din București, dezbatute in cadru…