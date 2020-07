O batrana merge la magazin O batrana merge la magazin pentru a cumpara mancare pentru pisica. Pune in cos trei conserve si se indreapta spre casiera. Casiera ii spune: – Imi pare rau, dar nu putem vinde conservele pentru pisica fara a avea dovada ca aveti una. O multime de oameni in varsta cumpara conserve de pisica pentru a le manca, iar managementul nostru nu doreste asa ceva. Batrana merge acasa, aduce pisica la magazin si in fine cumpara conservele. Ziua urmatoare batranica doreste sa cumpere trei conserve pentru caine, dar casiera ii cere dovada de a avea un caine, caci o multime de batrani cumpara conservele pentru… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

