- O batrana de 70 de ani, infectata cu virusul COVID-19 și internata la Spitalul Municipal Campulung, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Dupa primele cercetari ale Poliției, se pare ca femeia și-a pus singura capat zilelor. Batrana a fost internata pe 22 aprilie la Spitalul de Pneumoftiziologie…

- Pacientele se plang ca sunt obligate sa faca testul COVID-19 la privat, ca sa fie primite in spital, anunța Realitatea PLUS. Gravidele se revolta pe Facebook ca nu sunt internate pana nu iși fac testul care determina prezența coronavirusului in corp, dar conducerea spitalului se apara spunand ca nu…

- Un ghid pentru pacienții COVID-19 cu forme cronice ale afecțiunii a fost elaborat de epidemiologi in colaborare cu un ONG. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania – COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul “Recomandari de protectie pentru pacientii cronici…

- Decesele din Istanbul sugereaza ca numarul real din Turcia ar putea fi mai mare decat a pretins guvernul, susține publicația New York Times. Turcia a depașit China la numarul de cazuri COVID-19 confirmate, deoarece numarul a crescut pana la peste 90.000 pana luni, decesele ajungand la cel puțin 2.140,…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2 care produce boala COVID-19, emis de Ministerul Sanatatii, a fost publicat pe 24 martie in Monitorul Oficial. Conform documentului, formele fara simptome ale COVID-19 nu se trateaza, iar unele dintre formele usoare ale aceste afectiuni se trateaza…

- Marturii incredibile ale celor care au intrat in contact direct cu pacientul de la Spitalul Universitar de Urgența din București, care a fost anunțat ca decedat, duminica. Tot duminica, managerul spitalului Universitar, Adriana Nica, medic ATI, a fost suspendat din funcție și inlocuit cu Catalin Carstoiu,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…