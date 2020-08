Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, ar urma sa fie transferat intr-un spital din Germania, afirma surse citate de publicatia Bild, potrivit MEDIAFAX.Aleksei Navalnii este internat in prezent la sectia de terapie intensiva a unui spital din…

- Polițiștii din Capitala au prins, joi, doi cetațeni straini, care au furat aproximativ 19.000 de euro dintr-o mașina parcata in zona unui complex comercial din sectorul 2.Potrivit Poliției Capitalei, cei doi au fost prinși imediat dupa ce au furat banii din mașina. Aceștia au forțat butucul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 59 de luni, la un randament mediu de 3,73% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Asta, dupa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa, anunța MEDIAFAX.Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat joi, intr-un interviu acordat revistei Paris Match, ca autoritatile nu vor mai impune restrictii antiepidemice la nivel national, ci doar in anumite zone, subliniind ca in nicio societate nu exista zero riscuri, potrivit Mediafax.Citește și: Lovitura…

- Un sofer care a accidentat mortal un biciclist in localitatea Baltesti, fugind apoi de la locul faptei, este cautat de politistii prahoveni, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, evenimentul…

- Lucrarile la carosabil din zona localitații Caineni blocheaza DN 7 – Valea Oltului, pe sensul catre Sibiu, iar pe centura ocolitoare a localitații Caineni nu se poate circula pentru ca un TIR defect a ramas blocat pe carosabil, informeaza, joi, Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Citește…

- Aproape o treime dintre rezidentii New Delhi au fost expusi la coronavirus si au dezvoltat anticorpi, potrivit unui studiu publicat joi, o zi in care India a raportat aproape 70.000 de cazuri, un nou bilant zilnic record, informeaza DPA.Au fost colectate probe de la 15.000 de rezidenti in…