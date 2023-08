Stiri pe aceeasi tema

- „Pistolarul din Gorj”, barbatul de 52 de ani care l-a impușcat de patru ori pe iubitul fostei sale soții, a fost adus in urma cu scurt timp la poliție și este audiat. Polițiștii l-au prins in apropiere de Targu Jiu, la o saptamana dupa incidentul violent. Intrebat de jurnaliști ce voia sa faca cu cele…

- INCREDIBIL…Poliția Locala din Barlad s-a ales cu plangere penala, de la un șofer recalcitrant și nemulțumit ca traficul este restricționat și este nevoit sa aștepte in intersecții! Barbatul de 50 de ani s-a confruntat (luptat-n.r.) cu polițiștii locali chiar in centrul Barladului! Șoferul i-a sfidat…

- SUPARAȚI… Polițiștii vasluieni sunt in alerta maxima dupa ce clanurile din orașul Murgeni au inceput sa se amenințe din nou pe rețelele de socializare. Pentru a nu pierde situația de sub control, șefii IPJ Vaslui au decis ca in fiecare seara sa sporesca numarul echipajelor de patrulare, inclusiv cu…

- CONSECINȚE… Oamenii legii nu l-au pedepsit pe individul din Stroiești, in varsta de 66 ani, cel care a batut-o in repetate randuri pe vecina sa – o femeie singura, necajita și complet neputincioasa, pe care a vrut sa o omoare, udand-o asta-iarna și abandonand-o in ger, insa Cel de Sus nu a lasat lucrurile…

- FARA BUN SIMȚ… Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Vaslui, au descoperit in trafic, in cadrul unei acțiuni specifice, un BMW cam dubios! Autoturismul de lux a fost luat la control de polițiștii hușeni, care au descoperit ca figura in bazele de date…

- UPDATE 2: Din pacate, copilul de 12 ani, acroșat de betoniera, nu a supraviețuit impactului extrem de violent. Chiar daca medicii spitalului județean de urgența Vaslui au depus toate eforturile pentru salvarea baiețelului, nu s-a mai putut face nimic. Micuțul prezenta multiple fracturi și leziuni interne,…

- UPDATE: Conform cercetarilor de la fața locului, copilul a fost acroșat cu bara din spate a betonierei. Șoferul, se pare, nu și-ar fi dat seama și și-a continuat drumul, parasind locul accidentului. La aceasta ora, polițiștii incearca sa depisteze vehiculul implicat in accident. Patrulele de la Poliția…

- Un curier a fost prins de polițiști in timp ce facea drifturi intr-un sens giratoriu din Cluj-Napoca. Șoferul a fost amendat și i-a fost suspendat permisul pentru 30 de zile. Anunțul a fost facut de Poliția Județeana Cluj pe Facebook: „Din motive de conducere agresiva, comanda dumneavoastra va intarzia…