- Luptele dintre fortele ruse si ucrainene au continuat duminica in cea de-a patra zi a invaziei ruse a Ucrainei, capitala ucraineana Kiev si zona inconjuratoare devenind un front de lupta major in razboi.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat, duminica, 27 februarie, ca forțele de descurajare ale țarii sale – care includ arme nucleare – sa fie plasate in alerta maxima. De asemenea, liderul de la Moscova a transmis ca sancțiunile impuse Rusiei sunt ilegale. Forțele strategice „sunt menite sa…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Forțele armate ale Rusiei au lovit un gazoduct in al doilea cel mai mare oraș - Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor…

- Forțele armate ale Ucrainei au declarat sambata, 26 februarie, ca au provocat „pierderi grele” armatei ruse, intr-un comunicat de presa publicat dimineața. Potrivit comunicatului, 3.500 de soldați ruși au fost uciși și 200 au fost luați prizonieri, de la inceputul invaziei rusești asupra teritoriului…

- In timp ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat despre un atac iminent, armata ucraineana și forțele ruse se ciocnesc sambata, 26 februarie, dimineața, la Kiev pentru controlul capitalei Ucrainei, la doua zile dupa lansarea unei invazii a țarii ordonata de Vladimir Putin. Forțele ucrainene au…

- Forțele armate ucrainene au anunțat vineri ca au bombardat o baza militara rusa din localitatea rusa Millerovo (regiunea Rostov), transmite Nesweek . Ar fi pentru prima oara cand armata ucraineana ar lovi ținte ruse aflate in Rusia, potrivit sursei citate. Forțele armate au postat și un clip pe Youtube…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…