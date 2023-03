O bătrână din Rusia s-a dezlănțuit la adresa românilor, moldovenilor și ucrainenilor: Trebuie să îi distrugem Alex Kokcharov, analist de risc politic și economic in Londra, a publicat o inregistrare in care o batrana din Rusia spune ca are o problema cu moldovenii și romanii. Femeia susține ca oamenii din Ucraina ar trebui sa fie rași de pe fața pamantului, conform inregistrarii publicate pe Twitter, potrivit stirileprotv.ro, care citeaza Aktual 24. Conform, clipului batrana spune ca are o problema și cu moldovenii și romanii, transmite Știri.md cu referire la bani.md . “Acum avem o problema cu Moldova și cu romanii. Ce treaba are Polonia acum? Dar și Polonia e de rahat. Tatal meu a fost pe acolo jumatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

