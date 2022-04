O bătrână din Iași a rămas fără casa în care a stat o viață întreagă, în prag de Paște Emilia Ilașcu are 74 de ani, dar necazurile prin care a trecut toata viața nu au doborat-o. Și-a pierdut locuința in urma cu cateva zile, dar are speranța ca singura va putea sa o refaca.„Am facut foc ca inca era frig afara, am facut foc in soba, cred ca a picat o scanteie. M-am culcat pe la 23, dimineața a venit in casa un miros de fum puternic. Cand am ieșit pe hol, deja ieșea fum afara. Nici țoale nu mai am, ca au ars. O sa stau intr-un bordei, undeva. Nu-mi trebuie nici mancare, nici somn, nimic. Trebuie sa termin odata”, spune femeia.La doar 34 de ani a ramas vaduva și și-a crescut singura… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

