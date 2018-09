O bătrână din Iași a fost mușcată de sâni de câinele vecinului. Animalul a trântit-o la pământ O batrana din Iași a fost mușcata de sani de cainele vecinului. Animalul a atacat-o și a a pus-o la pamant, mușcand-o de partea superioara a corpului. Batrana de 83 de ani a fost tratata la spital și apoi externata. Batrana din Iași a fost mușcata de sani de cainele vecinului, deși femeia cunoștea animalul. Cainele a trantit-o la pamant apoi a mușcat-o in zona sanilor si de partea superioara a coapselor. Atacul animalului a avut loc in cursul zilei de marți , noteaza ziaruldeiasi.ro „Pacienta in varsta de 83 de ani a ajuns in UPU dupa ce a fost muscata de un caine. Aceasta prezenta plagi provocate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat incepand de miercuri, ora 8,00, pana pe 10 septembrie, ora 22,00, in Capitala, in zona Garii Baneasa, ca urmare a desfasurarii evenimentului cultural artistic „BalKaniK! Bucharest World Music Festival”. In perioada 7 – 9 septembrie, Asociatia Culturala Metropolis,…

- In cele din urma, batrana a ajuns la UPU a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, avand, pe langa ranile cauzate de animal, si un traumatism minor la nivelul capului si a umarului drept. „Pacienta in varsta de 83 de ani a ajuns in UPU dupa ce a fost muscata de un caine. Aceasta prezenta plagi provocate…

- O femeie a murit dupa ce s-a inecat cu un mic, la Iași. Femeia avea 71 de ani și era bolnava de Parkinson, maladie degenerativa care determina și probleme de mobilitate. Batrana nu a putut sa inghita și a murit sufocata. Paramedicii veniți cu un elicopter SMURD nu au mai reușit sa o resusciteze. Femeia…

- O femeie din Iași a ajuns la spital din cauza medicamentelor impotriva carceilor. Pensionara de 78 de ani a fost internata in stare grava deoarece nu-și mai putea mișca mainile și picioarele din cauza unui supliment nutritiv pentru combaterea crampelor musculare, luat in combinație cu alte medicamente…

- Caz revoltator in Georgia! Gestul poliției locale a atras un val de indignare in randul comunitații, in urma unui incident deosebit de grav. O femeie de 87 de ani, care nu știe limba engleza, a fost trantita la pamant de oamenii legii. incidentul a avut loc in cartierul Chatsworth. Batrana avea in mana…

- O femeie in varsta de 34 de ani, din localitatea Focuri, judetul Iasi, a fost dusa de urgenta la spital duminica dimineata, dupa ce a fost muscata de un sarpe in gradina, unde culegea iarba pentru a hrani animalele, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicii declara ca femeia a fost muscata…

- „Pacienta in varsta de 61 de ani, victima unei dispute conjugale, a ajuns in UPU cu o plaga la nivelul regiunii parietale stangi, una la nivelul mainii stangi, o plaga foarte mica in zona cervicala si cu leziuni toraco-abdominale, in urma unor lovituri cu picioarele", a mentionat profesorul Diana Cimpoesu,…

- O batrana de 92 de ani din Iași a murit inecata in fantana din curte. Polițiștii iau in calcul și o posibila sinucidere, pentru ca nu știu deocamdata cum a ajuns femeia in fantana din curte. Batrana de de 92 de ani cazuta in fantana era din satul Slobozia, comuna Voinesti, și a murit joi dupa ce a cazut…